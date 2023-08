Transfert à 32M€, l’OM tente un coup pour éviter la catastrophe

Arnaud De Kanel

Acheté à prix d'or l'hiver dernier, Vitinha a connu des débuts très compliqués. La recrue la plus chère de l'histoire de l'OM ne s'est pas imposée et le recrutement opéré cet été ne présage rien de bon. Pour éviter la catastrophe industrielle, Pablo Longoria lui chercherait une porte de sortie afin qu'il se relance.

L'OM avait décidé de casser sa tirelire lors du mercato hivernal déboursant plus de 50M€ pour s'attacher les services d'Azzedine Ounahi, Ruslan Malinovskyi et Vitinha. L'attaquant portugais représente encore aujourd'hui le plus gros investissement de l'histoire du club phocéen mais il ne compte que deux petits buts à son actif. L'homme qui valait 32M€ a perdu toute confiance et l'OM risque de bien avoir du mal à rentabiliser cette opération.

Longoria sonde la Bundesliga

Pour relancer son joueur, Pablo Longoria lui chercherait actuellement une porte de sortie en Bundesliga selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. Un type d'opération bien précis trotte dans la tête du président de l'OM.

L'OM veut prêter Vitinha

Le plan est clair pour Pablo Longoria. D'après Mohamed Toubache-Ter, l'idée serait non pas de transférer définitivement mais bien de prêter Vitinha en Bundesliga afin qu'il puisse s'aguerrir et surtout qu'il retrouve la confiance. Le championnat allemand pourrait parfaitement convenir aux qualités du Portugais qui aurait là-bas une occasion en or de retrouver le chemin des filets. Cela permettrait également à l'OM de ne pas trop perdre d'argent car si Vitinha se relance, sa valeur marchande pourrait exploser.