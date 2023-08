L’OM lâche une annonce sur le mercato, c’est terminé pour ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif cet été, l'OM doit désormais dégraisser son effectif pour terminer en beauté son mercato. Plusieurs joueurs sont ainsi amenés à partir à l'image de Cengiz Under ou encore Ruslan Malinovskyi. En revanche, malgré l'approche de plusieurs clubs, Chancel Mbemba ne partira pas à en croire Pablo Longoria.

Comme d'habitude, l'Olympique de Marseille s'est montré très actif sur le mercato pour se renforcer. En effet, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye sont arrivés. Désormais, l'OM espère vendre pour dégraisser son effectif. Il faut dire qu'en dehors des fins de prêts ou des départs libres, personne n'a été vendu. Cengiz Under et Ruslan Malinovskyi sont ainsi proche d'être transférés, mais il faudra d'autres ventes importantes pour équilibrer les comptes. Dans cette optique, Mattéo Guendouzi fait partie des joueurs annoncés sur le marché.

OM : Tudor bouleverse les plans de Guendouzi https://t.co/ALCEurL1G0 pic.twitter.com/1O5gd3rDaA — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Mbemba reste à l'OM, Longoria l'annonce

De façon plus surprenante, certaines rumeurs ont circulé concernant Chancel Mbemba qui sort pourtant d'une magnifique saison. Mais Pablo Longoria, qui confirme les approches pour son défenseur central, assure néanmoins qu'il ne bougera pas. « Pour Chancel Mbemba, il y a eu des contacts avec des clubs mais on a discuté avec le joueur et on a décidé de continuer l’aventure », lance le président de l'OM à l'occasion de la présentation officielle d'Iliman Ndiaye.

«Hormis la position de latéral droit, on est complet»