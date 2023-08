L’OM attend Antoine Griezmann

Arnaud De Kanel

L'OM s'est considérablement renforcé ces dernières semaines en signant six nouveaux joueurs. Deux d'entre-eux proviennent de l'Atletico Madrid, le club d'un certain Antoine Griezmann. D'ailleurs, l'international tricolore a joué un rôle important dans le transfert de Renan Lodi. Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang attendent désormais qu'il fasse de même en signant pour le club phocéen.

L'arrivée de Marcelino a fait accélérer les choses à l'OM. Timide en début de mercato, le club phocéen s'est depuis bien rattrapé en enrôlant Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Ruben Blanco, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. L'OM a reçu un coup de pouce d'Antoine Griezmann pour boucler le transfert du premier cité. A l'instar de Sadio Mané, l'international français est fan du club phocéen et il a donc conseillé son ancien coéquipier de signer en faveur de l'OM.

L'OM va boucler un transfert improbable, une date est fixée https://t.co/1WVG2GgX9s pic.twitter.com/Yop9bcObwA — le10sport (@le10sport) August 6, 2023

Griezmann envoie Lodi à l'OM

Renan Lodi l'a d'ailleurs déclaré lors de sa présentation. « Dès qu'il y a eu l'intérêt de l'OM, la première personne avec qui j'ai parlé, outre Griezmann, c'est Lucho. Il m'a énormément parlé du club et de la ville, il m'a dit que je pouvais y aller les yeux fermés, qu'il s'agissait d'un gigantesque club. Et j'ai pu le constater ! », a confié le latéral brésilien en conférence de presse. Invités à rebondir sur le fort intérêt que porte Griezmann à l'OM, Geoffrey Kondogbia se sont amusés en invitant le champion du monde à les rejoindre.

«Griezmann sera peut-être le prochain»