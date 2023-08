Mercato : L’OM a été aidé par deux légendes

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM en juillet et présenté en conférence de presse vendredi, Renan Lodi s’est longuement confié sur les coulisses de son transfert au sein du club phocéen. Et le latéral gauche brésilien, qui débarque de l’Atlético de Madrid, a eu l’occasion d’échanger avec Antoine Griezmann et Lucho Gonzalez sur ce choix de carrière.

C’est un fait, l’OM est très actif depuis le début du mercato estival, et notamment pioché dans les rangs de l’Atlético de Madrid pour son recrutement ! Après Geoffrey Kondogbia, c’est donc Renan Lodi qui est arrivé en provenance des Colchoneros pour 13M€, et le latéral gauche brésilien de 25 ans vient donc renforcer un poste qui était prioritaires aux yeux de Pablo Longoria. Mais avant de débarquer à l’OM, Renan Lodi s’est rencardé…

Transferts : Il signe à l’OM et raconte tout https://t.co/DpivNHjz9Z pic.twitter.com/L8H0xNSN4A — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

« J’ai parlé avec Griezmann et Lucho »

Présenté en conférence de presse vendredi, il a en effet avoué avoir eu des échanges avec son ancien coéquipier de l’Atlético, Antoine Griezmann, ainsi qu’avec l’ex milieu de terrain emblématique de l’OM, Lucho Gonzalez, avant de s’engager : « Dès qu'il y a eu l'intérêt de l'OM, la première personne avec qui j'ai parlée, outre Griezmann, c'est Lucho. Il m'a énormément parlé du club et de la ville, il m'a dit que je pouvais y aller les yeux fermés, qu'il s'agissait d'un gigantesque club. Et j'ai pu le constater ! », confie Renan Lodi.

« J’ai eu leurs conseils »