Le RC Lens boucle un transfert historique, il se justifie

Thibault Morlain

Loïs Openda ne sera donc resté qu'une saison au RC Lens. Cet été, le Belge a été vendu au RB Leipzig. Et quel transfert ! En effet, les Sang et Or ont réalisé la plus grosse vente de leur histoire contre un peu moins de 50M€. Voilà donc désormais Openda en Allemagne, lui qui n'a pas hésité à faire ses valises.

« Je n'ai pas hésité longtemps »

Parti au RB Leipzig, Loïs Openda était bien décidé à quitter le RC Lens pour le club allemand. Dans une interview accordée aux médias de son nouveau club, le Belge est revenu sur son choix, expliquant : « J'ai eu une excellente saison en Ligue 1. Nous avons fait une bonne campagne avec Lens et j'ai pu marquer plusieurs buts. Leipzig est un grand club dans l'un des meilleurs championnats donc je n'ai pas hésité longtemps quand la direction m'a montré son intérêt ».

« Atteindre un nouveau niveau ici »