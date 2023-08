Encore Griezmann dans le mercato de l’OM !

Alexis Brunet

L'OM a accéléré ses derniers jours sur le mercato, en recrutant notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruban Blanco, et Iliman Ndiaye. Mais avant ces arrivées, Pablo Longoria avait bouclé les transferts de Geoffrey Kondogbia, et de Renan Lodi. Justement, le latéral Brésilien a été présenté ce vendredi 4 août, et il a dévoilé le rôle qu'avait tenu Antoine Griezmann dans son arrivée à Marseille.

Le mercredi 9 août prochain, l'OM jouera une partie de son avenir en Ligue des Champions. Les hommes de Marcelino défieront le Panathinaïkos, lors du match aller du troisième tour préliminaire de C1. Afin d'avoir toutes ses chances face aux Grecs, Pablo Longoria a accéléré sur le mercato, et il a offert plusieurs renforts à son nouvel entraîneur.

Griezmann a conseillé Lodi sur Marseille

L'OM avait besoin d'un nouveau latéral gauche. Pablo Longoria a donc mis la main au portefeuille, et il a déboursé 13M€ pour s'offrir Renan Lodi, en provenance de l'Atlético de Madrid. Marseille peut remercier Antoine Griezmann pour ce transfert. Le champion du monde a conseillé le Brésilien sur le club français, tout comme un ancien joueur du club phocéen, Lucho Gonzalez, d'après des propos rapportés par RMC Sport . « Dès qu'il y a eu l'intérêt de l'OM, la première personne avec qui j'ai parlé, outre Griezmann, c'est Lucho. Il m'a énormément parlé du club et de la ville, il m'a dit que je pouvais y aller les yeux fermés, qu'il s'agissait d'un gigantesque club. Et j'ai pu le constater ! »

