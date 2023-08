Surprise, le mercato de l'OM le fait paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a déjà recruté six nouveaux joueurs, le mercato de Pablo Longoria fait l'unanimité. Néanmoins, Bernard Casoni affiche plutôt son inquiétude face au recrutement marseillais. Et pour cause, l'ancien coach de l'OM estime que trop de nouveaux joueurs sont arrivés, notamment dans le secteur offensif, alors que le barrage de la Ligue des champions approche.

Depuis l'ouverture du mercato, le recrutement de l'OM semble avoir convaincu tout le monde. Il faut dire que le club phocéen a attiré Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Néanmoins, Bernard Casoni se montre beaucoup moins enthousiaste et rappelle que ces nombreux changements dans l'effectif peuvent prendre afin de porter leurs fruits. Et l'OM a déjà un rendez-vous crucial la semaine prochaine avec son barrage de Ligue des champions contre le Panathinaïkos.

«Ce ne sont pas des extraterrestres»

« L'OM a recruté de bons joueurs, pour certains des anciens de Ligue 1, très bien, mais ce ne sont pas des extraterrestres. C'est une chose d'avoir des qualités de footballeur, c'en est une autre de pouvoir s'imposer à l'OM. Les nouveaux doivent être encadrés, accompagnés. Tout cela va prendre du temps. Même à notre époque, où il y avait huit internationaux français et trois étrangers, cela pouvait être compliqué au début. Il va falloir que le nouveau coach mette en place ses principes et qu'il installe son équipe », explique l'ancien joueur et entraîneur de l'OM dans les colonnes de L'EQUIPE .

«Est-ce que ce sont tous des internationaux reconnus?»