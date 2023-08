Mercato : Au PSG, il joue un très vilain tour à l'OM

Thibault Morlain

Parti libre du LOSC, Jonathan Bamba s'est engagé avec le Celta Vigo. L'international ivoirien avait d'autres options, lui qu'on annonçait notamment sur les tablettes de l'OM. Finalement, Bamba a donc pris la direction de l'Espagne et Luis Campos, conseiller sportif du PSG, ne serait pas étranger à tout cela.

Habitué des pelouses de Ligue 1, Jonathan Bamba va désormais poursuivre sa carrière loin de la France. Arrivé au terme de son contrat avec le LOSC, l'international ivoirien s'est envolé pour l'Espagne. Le voilà aujourd'hui au Celta Vigo. Bamba aurait toutefois pu rester en Ligue 1, lui qu'on a notamment annoncé dans le viseur de l'OM.

L’OM se prépare à un énorme coup de balai https://t.co/kx839lOypB pic.twitter.com/lATvk2sUBS — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

« Campos a été primordial »

Mais pourquoi le Celta Vigo plutôt que l'OM ? Dans des propos rapportés par AS , Jonathan Bamba s'est justifié. Et l'une des raisons se nomme Luis Campos, qui travaille avec le Celta Vigo en plus du PSG : « J'ai eu plusieurs offres pendant le mercato, mais Luis Campos a été primordial pour que je vienne au Celta ».

« Il m'a beaucoup parlé du club »