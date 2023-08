PSG : Il balance froidement sur le transfert d’Ousmane Dembélé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais acté, et sauf énorme rebondissement, Ousmane Dembélé sera un joueur du PSG dans les prochains jours. L’attaquant français a donc décidé de quitter le FC Barcelone, et l’un de ses coéquipiers regrette amèrement que Dembélé n’ait pas pris la peine de prévenir de son départ vers Paris.

Ces derniers jours, le PSG a décidé d’accélérer concrètement sur le recrutement d’Ousmane Dembélé, et le club de la capitale s’apprête à toucher au but. En effet, l’attaquant de l’équipe de France sera le prochain gros coup du mercato parisien, et il devrait venir remplacer numériquement Kylian Mbappé qui se retrouve quant à lui poussé vers la sortie étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat avec le PSG.

Panique au PSG, Dembélé se fait interpeller pour son transfert https://t.co/PxbAK2OOvo pic.twitter.com/oYKzv0Fuq0 — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

« Il n’a rien dit aux joueurs »

Interrogé en zone mixte dans la nuit de mardi à mercredi après le match amical du Barça face au Milan AC, Marcos Alonso a évoqué le transfert de Dembélé, semblant un peu agacé par la nouvelle et l’attitude de l’ancien Rennais par rapport au vestiaire : « Ousmane n'a rien dit aux joueurs. Tant que ce n'est pas officiel et quoi qu'il arrive, c'est un joueur comme les autres. Nous verrons ce qui se passera. C'est un joueur important, mais je crois que nous avons un très bon effectif et avec ceux qui seront là à la fin du mercato, il faudra tout donner, tous ensemble », indique le latéral gauche du FC Barcelone.

« On aurait aimé qu’il continue »