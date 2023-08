PSG - Dembélé : Il explose après son transfert, Barcelone hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé s’apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain à l’issue d’un dossier qui n’a pas mis longtemps avant de connaître son dénouement. La pilule a du mal à passer du côté de Barcelone, où l’on regrette le départ de l’international français. Dans la presse catalane, c’est même la colère qui prédomine, n’hésitant pas à évoquer une trahison du camp Dembélé.

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant que le PSG officialise l’arrivée d’Ousmane Dembélé, sa huitième recrue. L’international français devrait débarquer avant la fin de la semaine afin de s’engager pour les cinq prochaines années, dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€, soit le montant correspondant à une clause négociée par l’agent du joueur lors de sa négociation. Un choix qui ne passe pas à Barcelone.

Les regrets de Xavi, la colère de la presse espagnole

« Je suis vraiment désolé pour lui parce que nous avons pris grand soin de lui pour qu'il soit heureux et qu'il continue à faire la différence, mais il a cette proposition, il a dit qu'il voulait partir , a regretté Xavi . Je suis un peu déçu, oui, mais il nous a dit qu'il avait déjà parlé avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi et qu'il n'y avait pas moyen de le convaincre, nous avons essayé, mais la décision a été prise. » Une sortie reflétant l’état d’esprit du club culé, qui comprend difficilement son futur ex protégé : « Il y a deux jours, il parlait de gagner la Ligue des champions et maintenant il décide de partir... », souffle une source relayée par Relevo .

Bientôt au #PSG, Ousmane Dembélé met fin à six années compliquées au Barça, sans jamais parvenir à faire oublier NeymarLe Français est bien loin du bilan du Brésilien à Barcelone, mais également à Paris sur la même période, de quoi renforcer les crainteshttps://t.co/DHLyrKW5f0 — Bernard Colas (@BernardCls) August 2, 2023

« Une fois de plus, le PSG et son argent se sont joués du Barça »

Dans les médias catalans, on n’hésite pas à se montrer beaucoup plus virulent sur ce dossier. « Le Barça a été pris pratiquement par surprise par le départ d'Ousmane et la colère est grande face à la façon dont tous les événements se sont déroulés, car on a l'impression qu'une comédie a été jouée alors que tout était décidé depuis des jours , écrit Luis Miguel Sanz dans un édito publié dans Sport. Ce changement d'attitude ne peut être dû qu'à une offre économique du PSG avec un timing réfléchi avec l'entourage du joueur. Dembélé a montré ses cartes suffisamment tôt pour pouvoir payer sa clause de rachat de 50 millions d'euros, ne laissant aucune marge de manœuvre au Barça pour faire une contre-offre. Une fois de plus, le PSG et son argent se sont joués du Barça. Au moins, Neymar a été le transfert le plus cher de l'histoire du football mondial, mais avec Dembélé, le Barça n'a eu le temps de négocier que des miettes car il est entre le marteau et l'enclume. »

« Dembélé part pour un projet qui est menacé de ruine »