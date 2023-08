Neymar écrase Ousmane Dembélé, le PSG peut s’alarmer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé va, encore, suivre le chemin de Neymar. Six années après son arrivée au FC Barcelone pour remplacer au pied levé le Brésilien parti au PSG, l’international français s’apprête à s’engager en faveur du club de la capitale pour 50M€. Une très belle affaire sur le papier, mais le bilan du champion du monde 2018 en Catalogne renforce les craintes et les doutes.

Difficile de dissocier Neymar d’Ousmane Dembélé, tant leur destin est lié depuis maintenant six ans. Contraint d’agir et de frapper un grand coup après le départ du Brésilien vers le PSG pour 222M€ en 2017, le FC Barcelone avait décidé de miser en catastrophe sur l’attaquant français dans le cadre d’un transfert estimé à 135M€, et ce alors que le joueur n’avait réalisé qu’une saison au Borussia Dortmund. Six ans après, les deux ailiers s’apprêtent à évoluer ensemble pour la première fois de leur carrière, puisque le PSG est en passe de boucler le recrutement d’Ousmane Dembélé pour 50M€.

Déçu, Xavi n’a jamais lâché Dembélé

« Il nous a demandé de partir, il nous a dit qu'il avait une proposition du PSG, qu'ils l'avaient appelé de là-bas et il a été très direct , a confirmé Xavi après la rencontre amicale face à l’AC Milan dans la nuit de mardi à mercredi. C'est une décision personnelle et nous ne pouvons rien y faire. Je suis vraiment désolé pour lui parce que nous avons pris grand soin de lui pour qu'il soit heureux et qu'il continue à faire la différence, mais il a cette proposition, il a dit qu'il voulait partir. » Un coup dur pour l’entraîneur du Barça, ne cachant pas sa déception alors qu’il n’avait pas hésité à défendre bec et ongles Ousmane Dembélé depuis son arrivée sur le banc.

En septembre, Xavi s’enflammait en effet pour celui qui a connu de longues périodes de doute en Catalogne, confronté à de nombreuses blessures, puis ciblé par des sifflets et mis à l’écart du groupe par la direction pour son refus de prolonger l’an dernier. « Je ne veux pas lui jeter de fleurs mais la capacité qu'il a en un contre un est au niveau du meilleur Neymar. Il doit oser plus pour tirer au but et marquer. C'est un bon garçon et il doit profiter de ces caractéristiques , lançait-il, avant d’en rajouter une couche quelques mois plus tard. Il est l'un des meilleurs à son poste au monde. » Si le technicien blaugrana ose la comparaison avec Neymar, celle-ci ne met pourtant pas en valeur Ousmane Dembélé.

Il n’a jamais fait oublier Neymar à Barcelone

Il n’est pas difficile de se prêter au jeu des comparaisons avec Neymar et Ousmane Dembélé, ce dernier venant prendre la place de son aîné au FC Barcelone. Et force est de constater que le champion du monde 2018 n’a jamais réussi à faire oublier l’ex-numéro 11. En six saisons sous le maillot blaugrana, Ousmane Dembélé totalise 185 rencontres, pour 40 buts et 43 passes décisives. Lors de l’unique exercice 2014/15, le joueur formé à Santos totalisait déjà 39 réalisations. Au cours de ses quatre années catalanes, Neymar a trouvé le chemin des filets à 105 reprises, avec 43 offrandes au compteurs, le tout en 186 apparitions. Soit une de plus qu’Ousmane Dembélé, qui est pourtant resté deux saisons supplémentaires du côté du Camp Nou. Un écart considérable s’expliquant par les pépins physiques à répétition du Français.

Les deux ailiers multiplient les blessures