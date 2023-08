PSG : Le clan Ousmane Dembélé joue un sale tour sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé deviendra dans les prochaines heures un joueur du PSG. Un transfert estimé à 50M€ qui a du mal à passer au sein de l’écurie blaugrana, où l’on espérait prolonger l’international français. Mais son agent se serait montré trop gourmand.

Son arrivée est confirmée. Ousmane Dembélé s’apprête à s’engager en faveur du PSG, après six saisons passées au FC Barcelone. « Il nous a demandé de partir, il nous a dit qu'il avait une proposition du PSG, qu'ils l'avaient appelé de là-bas et il a été très direct , a indiqué Xavi après la rencontre amicale face à l’AC Milan. C'est une décision personnelle et nous ne pouvons rien y faire. Je suis vraiment désolé pour lui parce que nous avons pris grand soin de lui pour qu'il soit heureux et qu'il continue à faire la différence, mais il a cette proposition, il a dit qu'il voulait partir. » Xavi ne cache pas sa déception, et les dirigeants nourrissent également de gros regrets.

Une prolongation était espérée

Prolongé jusqu’en 2024 l’année dernière, Ousmane Dembélé aurait pu de nouveau renouveler son bail avec le FC Barcelone cet été. Telle était en tout cas la volonté des Blaugrana , entamant les négociations avec Moussa Sissoko, son agent, mais le club culé aurait vite compris qu’il serait impossible de trouver un terrain d’entente.

Le Barça enrage contre le clan Dembélé