PSG : Dembélé annonce son transfert, c'est bouclé

Pierrick Levallet

Le PSG est sur le point de boucler un nouveau transfert. En effet, le club de la capitale se rapprocherait très sérieusement d'Ousmane Dembélé ces dernières heures. D'ailleurs, l'international français aurait pris sa décision. Comme confirmé par Xavi, le joueur de 26 ans voudrait bien claquer la porte du FC Barcelone cet été.

Plus le temps passe, plus le PSG semble se rapprocher d’Ousmane Dembélé. Le club de la capitale estime que le joueur de 26 ans est le remplaçant idéal à Kylian Mbappé, que la formation parisienne cherche désespérément à pousser vers la sortie cet été. De ce fait, les champions de France se sont activés pour boucler ce dossier rapidement. Le transfert d’Ousmane Dembélé serait en excellente voie. Xavi a d’ailleurs annoncé que l’international français avait bien pris sa décision.

Dembélé arrive au PSG, un club de Ligue 1 va le payer cher https://t.co/fmDuDztGyX pic.twitter.com/6BtGNj1Cs1 — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

«Il a dit qu'il voulait partir»

« Je vais être clair, Dembélé nous a demandé de partir, il nous a dit qu'il avait une proposition du PSG, qu'ils l'avaient appelé de là-bas et il a été très direct. C'est une décision personnelle et nous ne pouvons rien y faire. Je suis vraiment désolé pour lui parce que nous avons pris grand soin de lui pour qu'il soit heureux et qu'il continue à faire la différence, mais il a cette proposition, il a dit qu'il voulait partir. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, c'est hors de notre portée, et je lui souhaite toute la chance du monde parce qu'il nous a beaucoup apporté, au moins quand j'étais entraîneur » a lancé l’entraîneur du FC Barcelone au micro de TV3 .

Le Barça a tout essayé pour retenir Dembélé