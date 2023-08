Mbappé - PSG : Il annonce un énorme coup de bluff du Qatar

Jean de Teyssière

La guerre avec le PSG pourrait bien porter préjudice à Kylian Mbappé. Selon Vincent Chaudel, fondateur de l’Observatoire du sport business, le joueur français joue à un jeu risqué, qui pourrait bien acter son image, mais aussi ses prestations sportives. En effet, le PSG menace son joueur de le laisser en tribunes la saison prochaine. Un avertissement, qui pourrait s'apparenter à un coup de bluff.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein. Alors que le PSG poursuit sa préparation au Japon, l'avenir du joueur est sur toutes les lèvres. Partira, ne partira pas ? Un véritable bras de fer a été entamé et difficile de savoir qui ressortira de cette guerre avec le statu de vainqueur. Mais selon Vincent Chaudel, Mbappé est celui qui a le plus à perdre dans cette affaire.

L'image de Mbappé écornée ?

« Celui qui a le plus à perdre en termes d’image est Kylian Mbappé. Jusqu’à maintenant, en France, il était le gendre idéal. Cet épisode peut lui faire du mal (…) En termes d’image, Paris a plus à gagner qu’à perdre au niveau national, tandis que Kylian Mbappé à plus à perdre qu’à y gagner (...) Kylian Mbappé ou son entourage n’avaient pas forcément besoin de faire fuiter leur décision de ne pas actionner l’année de prolongation de contrat. C’est lui qui a déclenché les hostilités, et son image de gentil en pâtit. Il a laissé entendre par le passé qu’il ne partirait pas gratuitement du Paris SG, et, en agissant de la sorte, il envisage l’idée de faire le contraire » a déclaré le fondateur de l’Observatoire du sport business. Selon Chaudel, une partie de poker menteur a débuté entre le PSG et Mbappé, mais difficile de savoir si le Qatar mettra ses menaces à exécution en cas de statu quo.

Mbappé en tribunes ? «Un grand coup de bluff»