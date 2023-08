Mbappé : Le PSG fait halluciner l’Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mbappé ne cesse d’être commenté en France, mais également en Espagne. Il faut dire que le Real Madrid est le grand favori à la signature de l’attaquant du PSG. Et de l’autre côté des Pyrénées on ne manque d’ailleurs pas d’afficher sa surprise face à la gestion du dossier Mbappé par le PSG.

Cet été, le PSG a décidé de durcir le ton avec Kylian Mbappé. En effet, alors que l'attaquant français refuse toujours de prolonger son contrat, après avoir annoncé qu'il n'activerait pas l'option incluse dans son bail pour prolonger d'un an, le club de la capitale a écarté son avant-centre vedette de sa tournée au Japon et en Corée du Sud, et envisagerait même de ne pas le faire jouer de la saison si une solution n'est pas rapidement trouvée. Un comportement qui étonne Julio Pulido.

«Nous ne nous y attendions pas»

« Le PSG a mis en place ce contrat et la prime de fidélité parce qu'il le voulait. Personne ne l'a forcé. Nous ne pensions pas qu'il n'irait pas en tournée. C'est peut-être différent, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qu'ils le clouent au sol. Ils ont fait deux choses que nous pensions qu'ils ne pourraient pas faire : le laisser en dehors de la tournée et ne pas payer la première prime de fidélité. Il a fait ces deux choses et nous ne nous y attendions pas », assure le journaliste espagnol au micro d’ El Larguero sur la Cadena Ser , avant que son confrère Santi Giménez ne compare la situation de Kylian Mbappé au PSG avec celle de Neymar à Barcelone.

Mbappé comme Neymar ?