PSG : Coup de théâtre, un joueur annonce la couleur pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé pour environ 20M€ l’été dernier en provenance de Valence, Carlos Soler a connu une première saison globalement décevante. A tel point que le milieu de terrain espagnol ferait partie des joueurs poussés au départ par Luis Campos. Néanmoins, Soler semble avoir l’intention de rester au PSG cet été.

La première saison de Carlos Soler au PSG n'a pas été réellement convaincante. Et pourtant, l'international espagnol, recruté pour 20M€ en provenance de Valence, débarquait avec la réputation d'un solide joueur de Liga. Par conséquent, l'hypothèse d'un départ a circulé cet été. Mais l'arrivée de Luis Enrique, qui lui accordé sa confiance en sélection, relance totalement l'avenir de Carlos Soler comme il le reconnaît lui même.

Accord en vue, un transfert à 70M€ se confirme au PSG https://t.co/YWwFLSEIHa pic.twitter.com/nnrbnR7Ts4 — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Soler veut rester au PSG

« Il est vrai que cette première saison a été particulière pour moi, notamment parce que je suis arrivé pratiquement le dernier jour du mercato. Je n’ai pas pu faire le stage au Japon, ni être avec mes coéquipiers durant la préparation. Quand je suis arrivé, les gars avaient déjà joué cinq ou six matches. Quand on débarque dans un si grand club, il est difficile de se faire une place parmi les joueurs de l’équipe », explique l’international espagnol dans une interview accordée au Parisien , avant d’afficher sa volonté de rester au PSG cette saison.

«La vérité, c’est qu’aujourd’hui, je me sens bien»