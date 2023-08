Le PSG a choisi son attaque sans Mbappé, c’est du lourd

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ probable de Kylian Mbappé qui se retrouve poussé vers la sortie et celui déjà acté depuis un moment de Lionel Messi, le PSG doit presque totalement renouveler son attaque cet été. Les dirigeants parisiens semblent avoir déjà ciblé leurs successeurs, et c’est donc Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani qui devraient venir épauler Neymar.

Étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est désormais mis de côté et a même été placé sur la liste des transferts puisque ses dirigeants préfèrent le vendre cet été plutôt que de le voir partir libre dans un an. Par ailleurs, Lionel Messi a lui aussi quitté le PSG en fin de saison, et l’heure est donc au grand changement dans le secteur offensif.

Le PSG fait le ménage, un départ se profile https://t.co/QD7otHsF7H pic.twitter.com/61ROvoScSL — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Dembélé arrive au PSG, Kolo Muani pisté

À en croire les dernières tendances, la direction du PSG a choisi sa future attaque pour la saison à venir puisqu’elle pourrait notamment être composée de deux internationaux français : Ousmane Dembélé (Barcelone) et Randal Kolo Muani (Francfort). Le premier va débarquer dans les prochains jours pour 50M€, et le second fait toujours l’objet de négociations acharnées de la part du PSG.

Neymar pour compléter le trio

Et enfin, le PSG devrait finalement conserver Neymar pour compléter cette ligne d’attaque, et le Brésilien a d’ailleurs donné de ses nouvelles mardi, lui qui avait été victime d’une grave blessure il y a quelques mois : « Je me sens bien. Mais je ne sais pas quand je vais rejouer », indique Neymar. Le PSG a donc tout prévu pour la succession de Mbappé.