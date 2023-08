Mercato : Le PSG menacé pour une star, Ronaldo jubile

Alexis Brunet

Le PSG opère beaucoup de changements cet été dans son effectif. L'un des principaux chantiers reste l'attaque. Dernièrement on a beaucoup parlé des possibles arrivées d'Ousmane Dembélé, et de Randal Kolo Muani. Mais Paris a aussi retravaillé sa défense. Milan Skriniar et Lucas Hernandez sont arrivés. Dans l'autre sens, Marquinhos pourrait lui partir du club de la capitale, Al-Nassr se montre très intéressé.

Cet été, le PSG a décidé d'envoyer du lourd pour renforcer sa défense. D'abord le club de la capitale a flairé un bon coup, puisque Milan Skriniar s'est engagé librement avec Paris. Ensuite, le champion de France a dû sortir le portefeuille, puisque c'est Lucas Hernandez qui a débarqué au PSG, contre une somme avoisinant les 45M€. Deux recrues de poids, qui seront sûrement des titulaires en puissance.

Le PSG a quatre centraux de qualité

Avec les arrivées de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez, le PSG compte quatre défenseurs de haut niveau, puisque Presnel Kimpembe et Marquinhos sont déjà au club. Danilo peut aussi dépanner au poste de central, quand le besoin s'en fait sentir. Il y aura donc peut-être un embouteillage dans l'axe, bien que l'ancien joueur du Bayern Munich puisse aussi évoluer sur le côté gauche.

Le PSG fait le ménage, un départ se profile https://t.co/QD7otHsF7H pic.twitter.com/61ROvoScSL — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Al-Nassr pousse pour Marquinhos

La défense parisienne pourrait aussi perdre son leader cet été. Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, Al-Nassr est très intéressé par Marquinhos. Le club de Cristiano Ronaldo aurait même fait une deuxième offre pour le Brésilien. Cette dernière aurait été refusée par le PSG, mais une troisième serait en préparation.