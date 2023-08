Une star arrive au PSG, le vestiaire hallucine

Alexis Brunet

Le PSG disputait ce mardi un nouveau match amical au Japon face à l'Inter Milan. Les Parisiens se sont inclinés deux buts à uns face aux Milanais. À l'issue du match, Lucas Hernandez a été interrogé sur une possible arrivée d'Ousmane Dembélé à Paris. Le défenseur n'a pas voulu se mouiller, mais il serait très heureux de retrouver son ami.

Le PSG n'a pas fini d'animer le mercato estival. Le club de la capitale cherche encore plusieurs renforts. Luis Campos essaye notamment de boucler plusieurs dossiers en attaque. Paris aimerait probablement faire venir Randal Kolo Muani pour occuper la pointe de son attaque. Les négociations ont repris depuis quelques jours entre les différentes parties, et elles vont sans doute s'accélérer prochainement.

Le PSG est très proche de s'offrir Ousmane Dembélé

En plus de Randal Kolo Muani, le PSG voudrait faire venir un autre international français, en la personne d'Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone désire quitter le club espagnol, et il souhaiterait que Paris trouve un accord avec le dernier vainqueur de la Liga. Le champion du monde se serait lui déjà mis d'accord avec les dirigeants parisiens.

Dembélé et Hernandez sont très amis