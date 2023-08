Le PSG veut oublier Mbappé, une offre de 95M€ va partir

Pierrick Levallet

Alors que Kylian Mbappé n'est pas encore parti, le PSG cherche déjà à le remplacer cet été. Le club de la capitale souhaiterait notamment faire venir un nouveau numéro 9 et penserait ainsi à Harry Kane cet été. Mais le buteur anglais serait également dans le viseur du Bayern Munich, qui pousse très sérieusement pour le recruter.

Le feuilleton Kylian Mbappé agite le mercato du PSG cet été. Le club de la capitale fait tout son possible pour le vendre afin d’éviter un départ libre en 2024. Mais en parallèle, la formation parisienne travaille sur d’autres dossiers, potentiellement pour préparer l'avenir sans la star de 24 ans. Un nouveau numéro 9 est notamment attendu à Paris pour renforcer le secteur offensif de Luis Enrique. Et dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi penserait à Harry Kane, dont le contrat avec Tottenham expire également en juin 2024. Mais le Bayern Munich serait aussi sur le coup. Et le pensionnaire de Bundesliga aurait une grosse longueur d’avance sur le PSG dans ce dossier.

Le Bayern Munich prépare une folie pour Harry Kane

À en croire les informations de Sky Deutschland , le Bayern Munich aurait prévu de lancer une opération à 95M€ pour s’attacher les services d’Harry Kane. Quelques bonus pourraient notamment être inclus dans cette transaction. Pour le moment, aucune nouvelle réunion ne serait programmée entre la direction de Tottenham et celle du Bayern Munich. Mais les deux parties seraient de plus en plus confiantes puisque le club bavarois a bien l’intention de revoir son offre à la hausse.

Un énorme jackpot l'attend en Bundesliga

Par ailleurs, un véritable jackpot attendrait Harry Kane en Bavière. Le Bayern Munich prévoirait de donner un contrat jusqu’en 2028 au buteur anglais, avec quelques options incluses. L’attaquant de 29 ans deviendrait par la même occasion le joueur le mieux payé du club, avec Sadio Mané qui devrait s’envoler pour l’Arabie Saoudite prochainement. Le PSG est sur le point de voir Harry Kane lui filer entre les doigts cet été.