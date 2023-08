Incroyable, le PSG peut économiser 50M€ pour ce transfert

Thibault Morlain

En ce 1er août, la clause libératoire d'Ousmane Dembélé est repassée à 100M€. Celle qui stipulait un prix de 50M€ était valable que jusqu'au 31 juillet. De quoi impacter le futur transfert du joueur du FC Barcelone au PSG ? Pas forcément, puisque la valeur de Dembélé pourrait bien rester inchangée. Explications.

Devant la complexité du dossier Bernardo Silva, le PSG s'est alors rabattu sur Ousmane Dembélé. Aujourd'hui au FC Barcelone, l'international français aurait donné son accord au club de la capitale, qui voulait profiter de sa clause libératoire. En effet, jusqu'au 31 juillet, Dembélé était disponible au prix de 50M€.

50M€ ou 100M€ pour Ousmane Dembélé ?

Le fait est que le PSG n'a pas effectué le paiement de la clause libératoire d'Ousmane Dembélé avant cette date fatidique. Le prix a donc changé pour le joueur du FC Barcelone. En ce 1er août, la clause libératoire du joueur de Xavi a alors augmenté à 100M€. Mais voilà que Mundo Deportivo assure que le transfert de Dembélé coûtera bel et bien 50M€ s'il venait à se faire...

L'accord passé avec le FC Barcelone