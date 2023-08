Transferts : Dembélé au PSG, Lionel Messi va enrager

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG serait en passe de boucler l’arrivée d’Ousmane Dembélé en levant sa clause libératoire fixée à 50M€. Un départ important pour le FC Barcelone qui lui permettra toutefois d’assainir ses finances, au point d’ouvrir la porte à Lionel Messi si ce dernier n’avait pas rapidement décidé de rejoindre l’Inter Miami.

Ousmane Dembélé serait tout proche de rejoindre le PSG. Les dirigeants parisiens ont en effet l’intention de lever sa clause libératoire fixée à 50M€ et valable jusqu’à ce lundi. Le FC Barcelone ne peut donc pas contrer l’offensive du PSG et pourrait récupérer 25M€, l’autre moitié étant promise à Ousmane Dembélé et son agent si le club de la capitale passe à l’action avant la fin de journée.

Mbappé - PSG : Coup de théâtre, il annonce son transfert https://t.co/MuLEMtnoUx pic.twitter.com/m6UU0IvDdJ — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Dembélé vers le PSG

Le départ d’Ousmane Dembélé s’annonce comme une perte importante pour le FC Barcelone sur le plan sportif, Xavi appréciant et comptant sur l’international français cette saison. Financièrement, cela permet en revanche au club culé de renflouer les caisses et alléger sa masse salariale, ce qui aurait alors pu lui permettre de foncer sur Lionel Messi.

La porte aurait pu s’ouvrir pour Messi