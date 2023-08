Il signe au PSG et interpelle Luis Enrique

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Milan Skriniar s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Alors qu'il retrouve Luis Enrique à Paris, l'international slovaque a fait part de son immense bonheur, étant particulièrement emballé par l'idée de jouer un football offensif lors des prochaines saisons au Parc des Princes.

Le 30 juin, Milan Skriniar a quitté l'Inter et a rejoint le PSG librement et gratuitement. A Paris, l'international slovaque évoluera sous les ordres de Luis Enrique. Une opportunité qui fait le plus grand bonheur de Milan Skriniar.

EXCLU : Recruté par le PSG, Arnau Tenas ne sera pas la doublure de Donnarumma https://t.co/rxC8Yls7hW pic.twitter.com/sFmaIU9GUv — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

«J’adore le football offensif de possession»

« Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle quand on est défenseur que d’être dirigé par un entraîneur tourné vers l’offensive ? C’est une très bonne nouvelle, j’adore le football offensif de possession, c’est le plus plaisant, non ? Et puis avoir le ballon, ça veut dire moins de boulot pour la défense, c’est parfait (rires). Plus sérieusement, pour être efficace, ce type de jeu doit être correctement exécuté. Ça va nous imposer d’être bons, réglés comme du papier à musique. Mais le coach a des idées bien précises sur la façon dont on doit utiliser le ballon, à nous de les appliquer à la lettre » , s'est enflammé Milan Skriniar, avant de se prononcer sur ses objectifs XXL au PSG.

«Je vais donner le meilleur de moi-même»