PSG : A peine arrivé, il se lâche sur son avenir

Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Milan Skriniar a décidé de quitter l'Inter pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. Lors de son arrivée à Paris, le défenseur slovaque de 28 ans a paraphé un bail de cinq saisons.

Milan Skriniar a signé un contrat de 5 ans au PSG

Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Milan Skriniar ne compte pas faire ses valises de si tôt. Alors qu'il vient de poser ses valises au Parc des Princes, l'ancien capitaine de l'Inter a fait clairement savoir qu'il voulait rester le plus longtemps possible à Paris.

«Je suis là pour m’inscrire dans la durée à Paris»