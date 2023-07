C'est fait, le PSG a bouclé un transfert à 50M€

Baptiste Berkowicz

Le PSG s'active en interne pour boucler à temps l'arrivée d'Ousmane Dembélé. L'enjeu est simple : la clause libératoire de l'international français passera de 50M€ à 100M€ ce mardi à minuit. Les dirigeants parisiens veulent donc éviter de laisser trainer cette affaire et vont bel et bien lever cette clause avant cette nuit. Le FC Barcelone doit subir la situation.

Le PSG n'a plus de temps à perdre. La direction parisienne s'agite afin de boucler l'arrivée d'Ousmane Dembélé avant ce mardi minuit. Le cout de l'opération s'élèvera donc à 50M€, et non 100M€.

Le PSG relance un énorme clash avec le mercato https://t.co/rwKYfpXp4n pic.twitter.com/ae2NCgPWuV — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Le PSG va bel et bien lever la clause de Dembélé

Le club de la capitale va frapper un grand coup sur le mercato. Selon les informations du journaliste Toni Juanmarti, le PSG va bien activer la clause libératoire d'Ousmane Dembélé avant ce mardi minuit, et ce, d'après des sources proches du joueur. Les dirigeants parisiens vont donc recruter pour 50M€ l'ailier de 26 ans.

Une officialisation potentiellement décalée

L'arrivée d'Ousmane Dembélé n'est plus qu'une question d'heures. Le clan du joueur et le club de la capitale sont actuellement en train de finaliser les derniers détails du contrat. La question de l'officialisation de ce transfert n'est pas encore réglée. Toujours selon Toni Juanmarti, l'annonce du transfert pourrait avoir lieu ce mardi, mais l'opération aura bien été bouclée ce lundi.