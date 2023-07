Mercato : Une star annonce son transfert au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journée décisive pour le PSG. Le club parisien a jusqu'à ce lundi pour lever la clause libératoire de 50M€ comprise dans le contrat d'Ousmane Dembélé. Celle-ci passera à 100M€ dès le 1er août. Dans ce dossier, le temps est compté, mais la direction parisienne se montrerait relativement optimiste. Surtout que le joueur du Barça aurait annoncé son départ à ses coéquipiers.

Ce lundi 31 juillet est d'une importance capitale pour le PSG. Et pour cause, le club parisien doit se séparer de Kylian Mbappé s'il veut éviter de lui verser la prime de fidélité de 60M€. C'est certainement pour cela que le PSG a accéléré au sujet de sa succession. A en croire la presse espagnole, Nasser Al-Khelaïfi aurait intensifié les discussions avec Ousmane Dembélé. Et dans ce dossier, la formation française serait sur le point d'obtenir gain de cause.

Dembélé aurait vendu la mèche

Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2024, Ousmane Dembélé serait sur le point d'accepter la proposition parisienne. Actuellement à Dallas avec le reste de ses coéquipiers, l'international français aurait annoncé son départ à ses coéquipiers selon les informations de la Cadena Cope.

Le temps est compté pour le PSG