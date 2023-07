Dembélé - PSG : La presse espagnole annonce une catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG serait sur le point de boucler la succession de Kylian Mbappé. A en croire la presse espagnole, le joueur serait sur le point de quitter le FC Barcelone. Le club parisien voudrait acter son arrivée dans les prochaines heures et lever sa clause libératoire pour l'instant fixée à 50M€. Mais dans ce dossier, le Barça n'a pas dit son dernier mot.

Ça chauffe pour Ousmane Dembélé. Ce dimanche, l'international français se serait rapproché du PSG. Les négociations seraient entrées dans leur stade final. Le club parisien voudrait absolument boucler le deal ce lundi, avant que sa clause libératoire ne passe de 50 à 100M€. Mais le FC Barcelone ne compte pas faciliter la tâche du PSG dans ce dossier Dembélé.

Le Barça fait le forcing pour Dembélé

Selon les informations de la Cadena COPE , le FC Barcelone enchaîne les réunions avec Ousmane Dembélé, ces dernières heures, pour le convaincre de rester. Directeur général de la formation, Mateu Alemany lui a répété qu'il était fondamental, mais surtout qu'il était intransférable. Une révélation, qui n'effraie pas le PSG.

Le PSG est optimiste

Ce lundi, d'autres réunions seraient programmées avec le joueur et son entourage. Mais malgré le forcing du FC Barcelone, le PSG se montre relativement optimiste. Ousmane Dembélé serait chaud pour débarquer et remplacer un certain Kylian Mbappé, qui pourrait faire le chemin inverse.