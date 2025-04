Mbappé : Sa magnifique relation est dévoilée !

La rédaction

Kylian Mbappé a évoqué sa relation privilégiée avec Florentino Pérez, président du Real Madrid, dans une interview accordée à La Sexta. Malgré son choix de rester un temps au PSG, le lien entre les deux hommes n’a jamais été rompu. Aujourd’hui madrilène, Mbappé affirme avoir un grand respect pour Pérez et vouloir tout donner pour le club.

Alors qu’il a longtemps été annoncé au Real Madrid, Kylian Mbappé est resté bloqué au PSG, incapable de rejoindre le club de ses rêves. Un comportement qui avait agacé Florentino Pérez, le président madrilène, lequel avait à l’époque dévoilé un message de l’attaquant tricolore : «Je tiens à vous informer que j’ai pris la décision de rester au PSG. Je vous remercie pour l’opportunité qui m’a été donnée, à savoir celle de jouer dans le club dont je suis fan depuis enfant. Je vous souhaite bonne chance pour la finale de Ligue des Champions.»

Les échanges entre Mbappé et Pérez

Florentino Pérez avait alors répondu à l’ancien buteur du PSG : «Je regrette ce qui s’est passé ces derniers jours. Ils ont brisé le rêve que vous aviez depuis l’enfance.» Une relation construite bien avant l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, et qui semble ravir le buteur français. Kyky s’est confié au média espagnol La Sexta à propos de ses liens avec son président.

« J’ai un grand respect pour lui »

«Ce n’était pas facile, non. Mais c’est vrai qu’avec le président, j’ai toujours eu une bonne relation car, depuis le premier jour, il était de mon côté», explique Kylian Mbappé. «Il donne aussi de l’affection à ma famille, ce qui est très important pour moi. Ce sont des choses qui font la différence. Il a toujours eu de bons messages pour moi. J’ai un grand respect pour lui et je lui dis toujours que je vais donner le maximum pour lui et pour le club.»