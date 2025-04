Mbappé : France 98 annonce son remplaçant ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Attaquant et capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé pourrait bien avoir de la concurrence à la pointe de l’attaquant des Bleus. Youri Djorkaeff a salué l’évolution de Marcus Thuram ces deux dernières saisons, depuis son arrivée à l’Inter Milan. Le champion du monde 1998 estime qu’il a désormais les épaules pour « devenir le véritable attaquant de la France ».

Marcus Thuram a changé de statut depuis son arrivée à l’Inter Milan à l’été 2023, où il forme un duo de choc avec Lautaro Martinez. Après une première saison à 15 buts toutes compétitions confondues, l’international français (29 sélections, 2 buts) en est déjà à 16 cette année avec les Nerazzurri.

« Thuram a désormais compris le rôle d'un vrai attaquant »

« Ce n'est jamais facile après avoir bien travaillé la première année, où l'on a peut-être plus de liberté. Mais je ne suis pas surpris. Thuram a désormais compris le rôle d'un vrai attaquant. Et c'est la chose la plus importante dans sa croissance », a confié Youri Djorkaeff, dans un entretien accord à la Gazzetta dello Sport.

« Il peut aussi devenir le véritable attaquant de la France »

Le champion du monde 1998 attend désormais que Marcus Thuram s’impose en équipe de France : « Il s'est bien débrouillé à l'Inter, mais il doit maintenant confirmer en équipe nationale. Je pense qu'il n'est plus qu'à un pas de réaliser qu'il peut aussi devenir le véritable attaquant de la France. »