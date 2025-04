Cherki, l’énorme coup de gueule en Algérie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au moment du dernier rassemblement de l’équipe de France en mars dernier, il a beaucoup été question de l’avenir de Rayan Cherki (OL) et de Maghnès Akliouche (AS Monaco). Deux joueurs également éligibles pour la sélection algérienne. Mais alors que ces deux dossiers durent, Haris Belkebla a pris la parole sur ce sujet.

L’Algérie ou la France ? Alors que Rayan Cherki et Maghnès Akliouche attendent patiemment l’appel de Didier Deschamps, la Fédération algérienne aurait entamé des démarches pour les récupérer. Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite, ce qui peut donc suggérer que les deux joueurs existent encore.

Cherki se fait interpeller

Mais pour Haris Belkebla, ce doute n’a pas lieu d’exister. « Chaque joueur à ses raisons. Il ne devrait pas y avoir d’hésitation. Les choix par défaut ça me dérange. Après, tu ne peux pas être dans la tête des gens. Je préfère quelqu’un qui choisit directement sa sélection. Il ne faut pas courir après les joueurs » a confié l’international algérien au cours d’un live Tik Tok.

« On espère qu’ils feront vite leur choix »

Le milieu de terrain demande à Cherki et Akliouche de trancher rapidement par respect pou les dirigeants algériens. « Si un joueur veut venir, il est le bienvenu. Si les joueurs font attendre la sélection, ce n’est pas un manque de respect, mais je trouve ça un peu limite de dire, attendez-moi et de se faire attendre. Chaque joueur a ses raisons, mais on espère qu’ils feront vite leur choix » a-t-il lâché.