PSG : C’est confirmé, Mourinho prépare un gros coup sur le mercato

Alexis Brunet

Le PSG s'est montré très actif sur le mercato depuis plusieurs semaines. Ce dimanche 30 juillet, le club de la capitale a par exemple enregistré l'arrivée d'un gardien, en la personne d'Arnau Tenas. Mais le prochain mouvement à venir pourrait bien être un départ. Renato Sanches est annoncé avec insistance du côté de l'AS Rome, il aurait même déjà parlé avec José Mourinho.

À quoi va ressembler le PSG la saison prochaine ? Pour le moment, le club de la capitale ne semble pas avoir terminé son mercato. Après avoir enregistré sept recrues, et même huit avec le retour de Xavi Simons, prêté par la suite au RB Leipzig, Paris a encore faim. Luis Campos s'active depuis plusieurs semaines afin de recruter du lourd en attaque. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Portugais a fait une seconde offre pour Bernardo Silva. Problème celle-ci n'était que de 60M€, et Manchester City ne semble pas prêt à lâcher son joueur, pour moins de 100M€.

La priorité Harry Kane

Outre Bernardo Silva, le PSG fait aussi la cour depuis longtemps à Harry Kane. Le Qatar veut absolument l'Anglais pour occuper la pointe de l'attaque parisienne. Mais là encore le dossier est compliqué, car le Bayern Munich semble le favori pour attirer le joueur de Tottenham. Mais si le club allemand n'arrive pas à se mettre d'accord avec son homologue anglais, Paris se tient prêt.

Mourinho a parlé avec Renato Sanches