Le PSG fonce sur une star de Ligue 1, danger sur le mercato

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG cherche à se renforcer, en mettant la main sur un buteur. Le club de la capitale a comme priorité Harry Kane, mais l'Anglais semble promis au Bayern Munich. Paris a d'autres pistes prestigieuses à l'étranger, mais Luis Campos pourrait aussi signer un grand talent de Ligue 1. Elye Wahi est en effet pisté par le PSG, mais Chelsea est prêt à passer la seconde sur ce dossier.

Les supporters parisiens s'impatientent. Cela fait un moment que le PSG est à la recherche d'un avant-centre de classe mondiale. Mais le marché était bloquée pour le moment, cela ne veut pas se décanter. Le club de la capitale est très intéressé par Harry Kane, mais le joueur de Tottenham veut aller au Bayern Munich, et la formation bavaroise serait proche de se mettre d'accord avec celle anglaise. Le conseiller football parisien, Luis Campos, a d'autres pistes en tête.

Vlahović est une possibilité

Lorsque le dossier menant à un buteur a été ouvert, les deux priorités étaient Harry Kane et Victor Osimhen. Le premier semble donc promis au Bayern Munich, alors que le second est trop cher, même pour le PSG, et il se rapprocherait d'une prolongation à Naples. Luis Campos a donc dû trouver d'autres solutions. L'une d'elles mène à l'attaquant de la Juventus de Turin, Dušan Vlahović. Le Serbe pourrait quitter le club italien, mais la vieille dame attend tout de même un gros chèque pour son avant-centre. Les noms de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont aussi été cités.

PSG : Un transfert à 80M€ vire à la catastrophe https://t.co/ihBoRtjNza pic.twitter.com/HcPQbWa50P — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Chelsea veut faire le coup Elye Wahi

Pour trouver son bonheur, le PSG pourrait aussi se tourner vers la Ligue 1. Le club de la capitale est intéressé par le profil d'Elye Wahi. L'attaquant cartonne avec Montpellier, et le fait qu'il soit Français serait un vrai plus pour Paris. Mais là encore, cela n'est pas gagné pour Luis Campos. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le joueur est aussi ciblé par Chelsea. L'équipe londonienne devrait même accélérer sur le dossier dans les prochains jours. Les Blues souhaiteraient prêter Wahi à Strasbourg par la suite.