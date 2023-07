EXCLU - Mercato : Le PSG dégaine une nouvelle offre pour Bernardo Silva, blocage total de Manchester City !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations exclusives, le PSG vient de transmettre une seconde offre de transfert pour l’international portugais, Bernardo Silva. Après une première tentative refusée par Manchester City, Paris insiste. Mais d’après nos sources, Luis Campos se heurte à un mur.

Le PSG ne lâche pas le morceau pour Bernardo Silva. Après une première offre de transfert transmise à l’attention de Manchester City, Paris poursuit son forcing pour faire venir l’international portugais. Mais le dossier est compliqué. Comme révélé par le10sport.com le 13 juillet dernier, les Citizens ont repoussé la première offensive parisienne. Manchester City refuse d’envisager le départ de Bernardo Silva. Comme prévu, le PSG est repassé à l’offensive.

PSG : Des folles propositions tombent pour le transfert de Mbappé https://t.co/FN0TZEXSkE pic.twitter.com/H24hskV2jX — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Une seconde offre à 60 M€ !

Ces dernières heures, le PSG est revenu à la charge pour Bernardo Silva. Luis Campos a construit une seconde proposition et l’a officiellement transmise à ses homologues de Manchester City. Selon nos sources, il s’agit d’un montant de 60 millions d’euros ! Mais là encore, les Citizens ont été catégoriques : c’est non !

Bernardo Silva, c’est 100M€

Manchester City n’envisage pas du tout de vendre Bernardo Silva. Les dirigeants anglais l’ont fait savoir au PSG comme au joueur. Pep Guardiola souhaite le conserver encore une saison, au moins. Et pour être certain de repousser les ardeurs parisiennes, un montant de transfert a été évoqué : 100 millions d’euros. À partir de cette somme, City peut se montrer à l’écoute. En dessous, pas la peine de discuter. Est-ce que Paris est prêt à monter jusqu’à 100 millions d’euros pour le joueur qui aura 29 ans le 10 août prochain ?

Bernardo Silva veut le PSG