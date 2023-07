PSG : Surprise, un nouveau prétendant débarque pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Les jours s'écoulent et Kylian Mbappé s'éloigne encore un peu plus du PSG. Le club de la capitale a franchi un nouveau cap de fermeté en le mettant à l'écart pour la tournée en Asie. L'attaquant devrait donc quitter Paris cet été et un nouveau club se serait joint à la danse pour le recruter.

Le bras de fer se poursuit entre Kylian Mbappé et le PSG. L'attaquant ne veut pas prolonger mais il ne veut pas partir. A contrario, le club de la capitale souhaite le vendre pour ne pas qu'il parte libre en fin de saison. Ouvert à la négociation avec n'importe quel club, Nasser Al-Khelaïfi veut simplement recevoir une offre respectable. Plusieurs clubs sont sur le coup dont un que l'on avait pas vu venir.

La Premier League en pince pour Mbappé

Hormis les écuries saoudiennes, les équipes les plus riches proviennent d'Angleterre et ce sont logiquement celles qui sont le mieux armées financièrement pour attirer Kylian Mbappé. Dans son édition dominicale, MARCA nous apprend que Manchester United serait de nouveau intéressé par Kylian Mbappé sans qu'il n'y ait de lien avec un éventuel rachat du club par le Qatar. Le richissime Chelsea, qui ne semble pas se soucier du fair-play financier, pourrait également tenter sa chance dans les semaines à venir. Et alors qu'on aurait pu imaginer que Liverpool ou que Manchester City sautent sur l'occasion de recruter Mbappé, c'est bien Tottenham qui serait venu aux renseignements. Les présidents des deux clubs discutent au sujet d'Harry Kane et le nom de l'attaquant français devrait intervenir dans leurs prochaines conversations.

L'AC Milan résigné