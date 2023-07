Mbappé - PSG : Une opération à 230M€ est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG se montre impatient. Le club parisien attend une réponse de la part de Kylian Mbappé. Le joueur est face à un choix cornélien, soit il prolonge, soit il part. En cas de départ, l'option Real Madrid pourrait prendre de l'épaisseur. A un an de la fin de son contrat, Mbappé pourrait permettre au PSG de récupérer un peu plus de 200M€.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas fait dans la demi-mesure. Le dirigeant qatari a demandé à Kylian Mbappé de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Sans quoi il sera dans l'obligation de le vendre cet été. Cette menace a été lâchée il y a maintenant plusieurs semaines. Le PSG espérait une réponse du joueur lundi dernier, au moment de son retour au centre d'entraînement, mais celui-ci est resté silencieux. Irrité, le club a, immédiatement, pris la décision de l'écarter de la tournée estivale au Japon et de préparer sa sortie.

« Le PSG veut vendre Mbappé immédiatement »

Comme l'annonce Ramon Alvarez de Mon, le PSG voudrait tourner la page Mbappé dès cet été. « Les discussions portent déjà sur la recherche d'une solution de vente. le PSG veut vendre Mbappé immédiatement et pour cela il doit trouver un accord avec lui, ce qui n'est pas impossible » a confié le journaliste espagnol. Dans les prochaines semaines, le club parisien espère que le Real Madrid pointera le bout de son nez dans ce dossier.

Le montant de l'opération est dévoilé