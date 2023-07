Mbappé trahi par le PSG, il tient sa vengeance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décision forte de la part du PSG. Le club parisien n'a pas emmené Kylian Mbappé pour sa tournée au Japon. Ce dernier refuse d'étirer son bail, ce qui le place dans une situation inconfortable. Poussé vers la sortie, le joueur s'accroche à son désir de porter le maillot parisien la saison prochaine. En Espagne, certains journalistes ont tenu à le soutenir.

Kylian Mbappé n'a jamais été aussi proche d'un départ du PSG. Sauf que cette fois-ci, la volonté d'y mettre fin provient du club. Le Qatar soupçonne son joueur d'avoir donné son accord au Real Madrid pour un transfert gratuit en 2024. Evidemment, le PSG veut éviter un tel scénario et souhaite prendre les devants en le plaçant sur la liste des transferts cet été.

Terrible trahison de Mbappé, le PSG craque en privé https://t.co/OhV8aAcOfR pic.twitter.com/FgR7vBLdQ7 — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

L'Espagne encourage Mbappé à tenir

En Espagne, la situation de Mbappé est largement commentée. Certains journalistes proches du Real Madrid comme Tomas Roncero encouragent le joueur à rester au PSG la saison prochaine. « Si Mbappé veut reconquérir Madrid, il doit lui dire qu'il honorera son contrat. J'espère que Kylian aura cette force » a-t-il confié. Selon lui, le PSG est entièrement responsable de cette situation.

Le PSG pris à son propre jeu