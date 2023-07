Terrible trahison de Mbappé, le PSG craque en privé

Hugo Chirossel

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé n’a pas l’intention de le prolonger, comme il l’a déjà exprimé à plusieurs reprises. Dans ce contexte, le PSG lui laisse deux options, étendre son bail ou s’en aller dès cet été, mais le divorce semble d’ores et déjà consommé entre les deux parties.

Après la décision du PSG de ne pas convoquer Kylian Mbappé pour la tournée estivale prévue au Japon et en Corée du Sud, le feuilleton sur l'avenir de l’international français a pris une nouvelle tournure. Désormais, l’attaquant de 24 ans fait partie des indésirables, avec qui il s’est entraîné ce samedi.

Un maillot floqué 2025

Pourtant, au moment de sa prolongation de contrat à la fin de la saison 2021-2022, alors que tout le monde pensait qu’il allait rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé s’était affiché aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi avec un maillot sur lequel était inscrit « 2025 ». En réalité, son bail prend fin en 2024, avec une saison supplémentaire en option, activable seulement par lui-même.

Le PSG en veut à Mbappé