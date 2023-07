PSG - Mbappé : Le Real Madrid prend une décision à 400M€

Hugo Chirossel

Non retenu pour la tournée estivale du PSG prévue au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé se retrouve sur la liste des joueurs parisiens invités à s’en aller cet été. Une situation dont n’aurait pas l’intention de profiter le Real Madrid. Pour les Merengue, l’international français ira au bout de son contrat et partira libre l’année prochaine. Ils ne compteraient pas se lancer dans une opération qui pourrait leur coûter 400M€.

Vendredi soir, le PSG a communiqué le groupe retenu pour sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Une liste sur laquelle ne figurait pas le nom de Kylian Mbappé. Ce dernier est toujours en conflit avec le club de la capitale au sujet de son avenir. Le contrat de l’international français court jusqu’en juin 2024 et il a à plusieurs reprises déclaré qu’il ne comptait pas prolonger. Une situation qui ne convient pas au PSG. Les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi en tête, ne veulent pas voir Kylian Mbappé partir libre à l’issue de la saison prochaine.

La position du Real Madrid ne change pas

En ne le convoquant pas pour sa tournée estivale, le PSG a clairement laissé entendre qu’un transfert de Kylian Mbappé cet été était possible. Reste à savoir quels clubs seraient susceptibles de s’attacher ses services. En ce sens, le Real Madrid est forcément annoncé sur le coup, mais d’après la presse espagnole, les Merengue n’auraient pas forcément l’intention de bouger dans ce dossier. Selon AS , la Casa Blanca serait persuadée que Kylian Mbappé ne prolongera pas et partira libre dans un an.

Pas de négociations prévues avec le PSG

D’après le quotidien espagnol, le plan du Real Madrid reste le même : récupérer Kylian Mbappé une fois qu’il sera libre de tout contrat à partir du 1er juillet 2024. Les dirigeants madrilènes ne voudraient pas se lancer dans une opération dont le coût total pourrait s’élever à 400M€, alors qu’ils pourraient s’attacher les services du capitaine de l’équipe de France sans avoir à dépenser d’indemnité de transfert dans seulement un an. Le Real Madrid compterait profiter de la position de faiblesse du PSG et n’aurait pas l’intention d’entamer des négociations avec le club de la capitale pour Kylian Mbappé.