Le PSG se sépare de Mbappé, l’Espagne sous le choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tremblement de terre au PSG. Ce vendredi, le club parisien a annoncé que Kylian Mbappé ne participerait pas à la tournée organisée au Japon. Le joueur devrait s'entraîner avec les indésirables, avant un possible transfert au début du mois d'août. Evidemment, cette décision a fait les gros titres de l'actualité, notamment en Espagne.

Le PSG a sorti les crocs dans le dossier Kylian Mbappé. Irrité après la décision de son joueur de ne pas activer la clause de prolongation d'une saison supplémentaire, le club parisien a pris une décision radicale. Celle de ne pas convoquer Mbappé pour la tournée estivale, organisée au Japon, mais aussi en Corée du Sud.

Mbappé doit quitter le PSG, la France est accusée https://t.co/r2ssH8hPRf pic.twitter.com/LifScDy79p — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

En Espagne, c'est la surprise totale

En Espagne, ce choix du PSG a largement été commenté par les quotidiens. Mundo Deportivo et As évoquent « un épisode inattendu » dans ce feuilleton, qui dure. Quant à Sport et Marca, ils préfèrent mettre l'accent sur la rupture entre le PSG et Mbappé.

Un divorce acté entre le PSG et Mbappé

Les tensions seraient maximales entre les deux parties. Dans les prochains jours, Mbappé sera mis en vente par son club. Et si la presse espagnole offre une place de choix à cette saga, c'est surtout parce que le Français pourrait traverser les Pyrénées durant ce mercato. Fan du Real Madrid depuis son enfance, Mbappé pourrait, enfin, réaliser son rêve.