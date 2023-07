Le prix de Mbappé bientôt fixé, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ecarté du groupe pour la tournée au Japon, Kylian Mbappé semble plus que jamais poussé au départ par le PSG. Le club de la capitale espère vendre son attaquant afin d'éviter un départ libre dans un an. Mais à quel prix ? Une question à laquelle il est difficile de répondre bien qu'il semble difficilement envisageable de voir un club offrir 200M€.

A un an de la fin du contrat de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de sortir les muscles. Alors que l'attaquant français refuse de prolonger son bail, le club de la capitale aurait choisi de le mettre en vente dès cet été. Encore faut-il qu'un club transmette une offre à un prix qui convienne au PSG. Mais ce ne sera pas évident.

«C'est l'acheteur qui va fixer le prix»

« C'est l'acheteur qui va fixer le prix. Ils trouveront sans doute des systèmes de bonus sur les performances pour agrémenter les sommes. Le PSG n'est pas dans une position de force. Ce qui est extraordinaire c'est que Kylian fait venir Campos, aujourd'hui Kylian doit partir et c'est lui qui annonce à Mbappé qu'il viendra pas au stage », répond Bruno Satin, agent de joueurs, dans l'édition spéciale de l' After sur RMC . De son côté, Fred Hermel assure que c'est bien le Real Madrid qui est dans une position idéale dans ce dossier.

Le Real Madrid ne fera pas de folie