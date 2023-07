Mbappé : Un communiqué tombe, le PSG reçoit un terrible avertissement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger avec le PSG, le club de la capitale a réagi en écartant l’international français du groupe pour la tournée au Japon. Placé dans le loft, Mbappé peut compter sur le soutien de l’UNFP qui a sorti un communiqué cinglant.

Vendredi soir, le PSG a annoncé la liste des joueurs qui prendront la direction du Japon pour la tournée de pré-saison. Dedans figure un Mbappé… mais pas Kylian. L’attaquant parisien a été écarté du groupe du club de la capitale suite à son refus de prolonger. Le feuilleton monopolise l’actualité et l’UNFP a décidé de s’en mêler puisque Kylian Mbappé a été placé dans le « loft ».

L’UNFP dégaine pour réagir au feuilleton Mbappé

« Une bonne dizaine de salariés au Paris Saint-Germain sont concernés, voire plus si l’on ajoute les premiers contrats pros ! Comme ce jeune international, véritable espoir du football français, mis à l’écart depuis la reprise de l’entraînement et qui ne sait rien, aujourd’hui de son avenir, mais qui a reçu une convocation différente du reste du groupe professionnel pour être ce… samedi au camp d’entraînement dans des conditions différentes de celles du groupe dirigée par Luis Enrique. Ce jeune joueur, qui n’est donc pas au Japon, vous l’avez tous reconnu, il s’agit… d’Édouard Michut, qui porte le maillot bleu des U20… Édouard Michut et Kylian Mbappé, même combat ! », écrit l’UNFP dans un communiqué publié sur son site.

187 joueurs de Ligue 1 ont été invités à visiter un loft, la saison dernière. 187 joueurs de L1 et Kylian MBappé aujourd'hui, même combat ! Pour le respect, en France, des contrats signés ! Pour @UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais.▶️https://t.co/EHiOwrEpbz pic.twitter.com/CyPgnqiqtj — UNFP (@UNFP) July 22, 2023

«L’UNFP n’a eu de cesse de dénoncer cette pratique»

« 187 joueurs de Ligue 1 et Kylian Mbappé, même combat ! Pour l’UNFP, il n’y a pas de différence. Il n’y en aura jamais. Alors oui, le Paris Saint-Germain et les autres clubs en France qui agissent de même sur fond de trading respectent plus ou moins aujourd’hui la Charte du football et son article 507, que le président parisien ne doit d’ailleurs pas connaître puisqu’il a déclaré en substance que « les joueurs qui ne sont pas au Japon ne font pas partie du club ! » Rien Nasser de courir en la matière, cher président, ils sont toujours à ce jour sous contrat avec le PSG… À la rigueur, n’entrent-ils pas dans les plans de l’entraîneur, ce qui, concernant le meilleur buteur de l’histoire du club parisien, le meilleur joueur du monde, pourrait un peu passer pour un argument fallacieux. Un petit peu quand même, non ? Depuis que les lofts polluent le football français, l’UNFP n’a eu de cesse de dénoncer cette pratique qui, avec la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, incitera peut-être – peut-être, parce qu’il faut du courage pour s’attaquer au PSG, au Qatar et au reste… – les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier, à moins que l’on puisse, en France, empêcher à des salariés d’exercer leur activité professionnelle en toute impunité », poursuit le syndicat des footballeurs professionnels.

Le PSG menacé