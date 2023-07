Mbappé : «Zlatan avait ch** sur le club», le PSG se fait allumer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La décision du PSG, de se passer des services de Kylian Mbappé pour la tournée estivale au Japon, ne passe pas auprès de certaines personnalités comme M Pokora. Le célèbre chanteur n'a pas hésité à exprimer sa colère sur son compte Twitter, s'en prenant essentiellement aux dirigeants du club de la capitale.

Pour Kylian Mbappé, ça sent la fin. Le joueur de 24 ans ne participera pas à la tournée estivale, pourtant censée préparer la prochaine saison. Refusant toujours de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, le Français devrait être poussé vers la sortie par sa direction, qui n'imagine pas le voir partir libre en 2024. Sur son compte Twitter, le chanteur M Pokora n'a pas mâché ses mots en évoquant la décision du PSG avec Mbappé.

Mbappé doit quitter le PSG, la France est accusée https://t.co/r2ssH8hPRf pic.twitter.com/LifScDy79p — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

« On l’écarte comme un pestiféré »

« Dans un monde où les joueurs font grève et pleurnichent pour quitter leur club il y a un des meilleurs joueurs de la planète (et meilleur joueur de l’histoire du PSG) qui veut honorer son contrat jusqu’au dernier jour mais on l’écarte comme un pestiféré parce qu’il ne veut pas re-signer? À quoi bon faire des contrats alors? Il y a un contrat, le gars honore son contrat jusqu’au bout, est toujours dispo, jamais de chichi à revenir en retard de vacances, veut toujours jouer tous les matchs même de coupe etc… Mais le discours c’est « personne n’est plus grand que le club » ?! Quel est le rapport?! Il y a un contrat il l’honore où est la faute ?? Fallait pas forcer et faire des ponts d’or pour qu’il reste si l’institution est si grande que ça! » a-t-il lâché, avant de critiquer la gestion du PSG avec ses légendes.

« Leur institution ne sait pas faire avec ses propres légendes »