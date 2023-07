Le PSG piégé, Mbappé prêt à prendre une décision surréaliste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Refusant de prolonger, mais également de plier bagage cet été, Kylian Mbappé a été écarté de la tournée estivale du PSG en Asie. L’international français reste maître de son destin et pourra quitter librement la capitale en juin 2024, scénario que veut à tout prix éviter de vivre le club, prêt à frapper fort pour convaincre son numéro 7. Une tentative qui pourrait être vaine.

Après l’avoir prévenu, le Paris Saint-Germain est passé aux actes avec Kylian Mbappé en décidant de ne pas le convoquer pour la tournée estivale au Japon et en Corée du Sud. Désormais, le club de la capitale est prêt à frapper encore plus fort en menaçant son joueur de ne pas l’utiliser cette saison s’il campait sur ses positions. Et la réponse de l’attaquant pourrait surprendre ses dirigeants.

Mbappé prêt à rester en tribunes ?

En effet, le PSG craint que cette menace n’ait pas l’effet escompté sur Kylian Mbappé. Au sein du club, on ne serait pas étonné de voir l’attaquant accepter de ne pas disputer le moindre match cette saison afin de partir libre à l’été 2024 selon Le Parisien .

Le PSG va-t-il mettre sa menace à exécution ?

Reste à voir désormais si le Paris Saint-Germain serait prêt à se passer des services de sa superstar durant la saison entière si celle-ci refusait de prolonger ou de plier bagage avant la fin du mercato estival. D’après le quotidien francilien, le contact a été renoué entre Kylian Mbappé et le président Nasser Al-Khelaïfi. Des échanges auraient également repris entre le club de la capitale et les avocats de l’international français afin de trouver une issue favorable.