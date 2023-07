PSG - Mbappé : Il révèle le montant du transfert !

Baptiste Berkowicz

Alors que Kylian Mbappé n'a pas été convié à la tournée au Japon du PSG, les dirigeants parisiens souhaitent à tout prix éviter le départ libre de la superstar française. Dans des propos rapportés par L'Équipe, un agent étranger, habitué des négociations avec les ténors européens, estime le prix de Kylian Mbappé dans ce contexte particulier.

L'étau se referme petit à petit sur Kylian Mbappé. Le PSG, qui a signifié à la superstar qu'elle n'était pas invitée à participer à la préparation estivale du club de la capitale au Japon, passe la vitesse supérieure pour faire plier Kylian Mbappé. Bien qu'une prolongation de contrat du numéro 7 parisien est toujours espérée d'ici le 31 juillet, un transfert est plus qu'envisageable cet été afin que les dirigeants du PSG puissent récupérer une certaine somme d'argent.

Mbappé - PSG : Une offre légendaire est déjà attendue ! https://t.co/bbbtC4NQEx pic.twitter.com/RyzcFyIDCi — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

« Pour moi, le prix réel est compris entre 100 et 150 M€ »

Dans des propos rapportés par L'Équipe , un agent étranger habitué des négociations avec les plus grosses écuries européennes a évoqué le potentiel transfert de Kylian Mbappé : « C'est difficile de donner un prix pour Mbappé. Un club normal, c'est-à-dire pas un club-État, ne paiera pas selon moi 200 M€ aujourd'hui. Il n'y a, à mon sens, que Manchester City, Newcastle et le Real Madrid en capacité de payer aujourd'hui. Pour moi, le prix réel est compris entre 100 et 150 M€, après il peut y avoir des bonus pour aller jusqu'à 200 M€ ou presque. »

L'Arabie saoudite se tient prête à dégainer

Parmi les prétendants capables accueillir Kylian Mbappé, l'Arabie saoudite est prête à faire des folies. D'après les informations du journaliste Ben Jacobs, les Saoudiens entendent frapper un énorme coup et pourraient proposer 250M€ pour s'attacher les services de la superstar française. Un contrat de seulement un an serait proposé à Kylian Mbappé afin de lui permettre de rejoindre le Real Madrid à l'été 2024.