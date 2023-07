Un transfert pour Mbappé, le PSG va perdre gros

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Écarté de la tournée estival du PSG au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé est sur le départ. C’est en tout cas ce qu’espère la direction parisienne, afin de ne pas voir la star tricolore partir librement dans un an. Une indemnité de transfert est donc attendue, mais le montant de celle-ci reste très incertaine.

Le PSG a mis ses menaces à exécution. Alors que le président Nasser Al-Khelaïfi indiquait au début du mois qu’il ne souhaitait pas voir Kylian Mbappé partir libre à l’issue de son engagement en juin 2024, ce dernier a été mis à l’écart de la tournée estivale du PSG au Japon et en Corée du Sud. L’international français va donc continuer à s’entraîner du côté de Poissy pendant que ses coéquipiers prépareront la saison à venir en Asie. Un coup de pression avec lequel le club de la capitale espère faire plier Kylian Mbappé, et l’inciter à plier bagage dès cet été. Mais pour combien ?

Quel prix pour Mbappé ?

Car le PSG n’apparaît pas en position de force, Kylian Mbappé disposant encore d’une année de contrat et pouvant s’il le désire partir libre l’année prochaine. Alors qu’un montant avoisinant 200M€ était récemment évoqué en cas de transfert de l’international français, il semble difficile à ce jour d’apporter une estimation claire comme l’explique Maxence Franceschi, interrogé par Le Parisien.

Le PSG vide son sac et fracasse Mbappé ! https://t.co/abuXkssWf5 pic.twitter.com/SuuVl58bLG — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

« Il n’y a quasiment aucun antécédent »