Mbappé en clash avec le PSG, la réaction du Real Madrid

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger son contrat, le PSG a décidé de ne pas le convoquer pour sa tournée au Japon et en Corée du Sud. Le club de la capitale semble désormais ouvert à un transfert de l’international français. Forcément cette affaire fait beaucoup parler au Real Madrid, qui attend de voir comment la situation va évoluer.

C’est une nouvelle étape dans le feuilleton Kylian Mbappé. Les mots de Nasser Al-Khelaïfi, le 5 juillet dernier lors de la présentation officielle de Luis Enrique, ont été suivis par des actes. « Je vais être très clair. Si Kylian veut rester, nous on le souhaite, mais il faut qu'il signe un nouveau contrat. On ne va pas laisser un des meilleurs joueurs du monde partir gratuit », avait déclaré le président du PSG. Alors que les Parisiens s’envolent ce samedi pour leur tournée au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé quant à lui n’a pas été convoqué et est resté à Paris.

Mbappé - PSG : Une offre légendaire est déjà attendue ! https://t.co/bbbtC4NQEx pic.twitter.com/RyzcFyIDCi — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

« Il n'y a pas une confiance absolue dans la parole de Mbappé »

En prenant cette décision, le PSG semble avoir pour la première fois ouvert la porte à un transfert de Kylian Mbappé. Dans ce contexte, le Real Madrid est évidemment annoncé comme un potentiel point de chute pour le capitaine de l’équipe de France. Mais avec son arrivée avortée au dernier moment l’année passée, les Merengue n’ont plus totalement confiance en lui : « Le sentiment qu'il y a ce soir (vendredi) à Madrid c'est qu'il n'y a pas une confiance absolue dans la parole de Mbappé. Ce qu'il s'est passé la saison passée est resté en travers de la gorge de beaucoup de monde, dont certains dirigeants », a déclaré Frédéric Hermel dans l’ After Foot sur RMC .

« Le Real Madrid a tout à gagner à attendre »