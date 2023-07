Le clan Mbappé va au clash, la guerre est déclarée au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, entre Kylian Mbappé et le PSG, la guerre est déclarée. L'attaquant français a été écarté du groupe qui se rend au Japon pour la tournée estivale du club de la capitale, ce qui rend son avenir plus qu'incertain à Paris. Néanmoins, le capitaine de l'équipe de France n'a aucune intention de partir cet été.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Quelques minutes après la victoire contre Le Havre en match amical (2-0), le PSG a dévoilé la liste des joueurs qui convoqués pour la tournée au Japon et en Corée du Sud. Et le nom de Kylian Mbappé n'y est pas. Un coup de tonnerre qui entérine le fait que le PSG met en vente son attaquant à un an de la fin de son contrat. Néanmoins, selon Daniel Riolo, le crack de Bondy n'a aucune intention de partir cet été.

Transfert pour Mbappé, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/zlUDGlvrnP pic.twitter.com/P6WdpSkPQq — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

«Mbappé est prêt à tout assumer et à rester au PSG même sans jouer»

« J’ai eu des personnes très proches de Kylian Mbappé ce soir. A ce jour, Kylian Mbappé est prêt à tout assumer et à rester au PSG même sans jouer. Je précise bien à ce jour, dans l’entourage de Mbappé, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison et à ne pas jouer », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot avant de confirmer la tendance.

«Mbappé ne veut pas quitter le PSG»