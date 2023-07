Un accord trouvé, le PSG fonce pour son attaquant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la recherche d’un avant-centre, le PSG semble désormais se focaliser sur Rasmus Højlund, le jeune attaquant de l’Atalanta également convoité par Manchester United qui serait parvenu à trouver un terrain d’entente avec lui. De quoi obliger Luis Campos à passer la seconde dans ce dossier, et le week-end pourrait être décisif.

Quel attaquant viendra renforcer les rangs parisiens avant la fin de l’été ? Les pistes sont nombreuses du côté du PSG, ayant notamment coché les noms de Randal Kolo Muani, Victor Osimhen ou encore Harry Kane au cours des derniers mois, mais ces différentes options se sont refroidies pour diverses raisons. Ces dernières heures, un nouveau dossier a pris de l’ampleur et concerne cette fois Rasmus Højlund.

PSG : Une grosse condition est fixée pour ce transfert à 60M€ https://t.co/HpgHqF8pkp pic.twitter.com/iC3Nz7Bw2E — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Le PSG poursuit ses recherches

Ce vendredi, L’Équipe confirme que le PSG est passé à l’action pour l’attaquant de l’Atalanta âgé de 20 ans, s’imposant progressivement comme l’une des révélations de la Serie A avec 9 buts au compteur. Luis Campos aurait entamé les premières discussions avec l’entourage du Danois, estimé à 60M€ par son club. Et le PSG n’a pas de temps à perdre.

Luis Campos va se déplacer pour Rasmus Højlund