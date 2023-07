Surprise, le PSG chamboule ses plans sur le mercato et passe à l'action

Hugo Chirossel

S’il a déjà bien avancé sur son mercato estival, le PSG est toujours à la recherche d’un attaquant. Dans cette optique, le club de la capitale a exploré plusieurs pistes et en aurait d’ailleurs activé une nouvelle. Luis Campos s’intéresserait à Rasmus Hojlund, qui évolue à l’Atalanta. Des contacts auraient déjà eu lieu avec les représentants de l’international danois.

Comme cela avait été le cas l’été dernier, le PSG s’est lancé à la recherche d’un attaquant lors de cette période de mercato. En ce sens, plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur des dirigeants parisiens, notamment ceux de Randal Kolo Muani, Harry Kane, Victor Osimhen, Dusan Vlahovic ou bien Gonçalo Ramos, mais aucune de ces pistes ne semble porter ses fruits pour le moment. Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale, aurait alors ouvert un nouveau dossier, celui de Rasmus Hojlund.

PSG : Neymar se fait encore fracasser en direct https://t.co/NgD1TxgGaB pic.twitter.com/Sm3FObdZB5 — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Hojlund, nouvelle piste offensive du PSG

En effet, d’après les informations de L’Equipe , Luis Campos s’intéresserait à l’attaquant de 20 ans depuis plusieurs années maintenant. Rasmus Hojlund a été auteur de 10 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée sous les couleurs de l’Atalanta, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Afin de devancer la forte concurrence dans ce dossier, notamment celle de Manchester United, le dirigeant portugais du PSG aurait même entamé des discussions avec l'entourage de l’international danois (6 sélections) depuis déjà plusieurs semaines.

Un contrat longue durée déjà en discussion