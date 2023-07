Mbappé - PSG : Il réclame son départ en direct !

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé reste serein et sûr de lui : il restera au PSG jusqu'à l'issue de son contrat, en juin 2024. En tout c'est ce qu'il dit et ce que son clan dévoile régulièrement. Son attitude au Campus PSG depuis lundi ne laisse présager un semblant de départ. Pourtant, le Golden Boy 2017 est invité par Daniel Riolo à vite aller au Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé s'inscrit en pointillé au PSG même si le Bondynois souhaite rester jusqu'en juin 2024. Ce n'est pas l'objectif du PSG qui aimerait le garder, sauf s'il campe sur ses positions. Auquel cas, le club parisien fera tout pour le vendre dès cet été. Mbappé semble avoir la main sur son avenir.

«A sa place, je ferais tout pour y aller maintenant au Real Madrid»

Dans l'émission de RMC l'After Foot , l'éditorialiste Daniel Riolo a envoyé une invitation à Mbappé : « Le Golden Boy, ça devient le Poubelle Boy. Très bien, j’entends. A sa place, honnêtement, je ferais tout pour me barrer, je ferais tout pour y aller maintenant au Real Madrid. »

«Ce pays ne sera jamais prêt à l’exigence du très haut niveau en sport»